Son Dakika Haberleri: Fransa polisi Paris'teki göçmen kampını boşalttı
Son Dakika Güncel Fransa polisi Paris'teki göçmen kampını boşalttı

Fransa polisi Paris'teki göçmen kampını boşalttı

6 saat önce

Fransa polisi Paris'teki göçmen kampını tahliye etti.

Fransa polisi Paris'teki göçmen kampını boşalttı, System.String[]

Fransa polisi Paris'teki göçmen kampını tahliye etti.

Paris'in Porte de la Chapelle bölgesindeki göçmen kampı, yerel saatle sabah 05.00'te polis tarafından tahliye edildi. Tahliye sırasında Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile Bölge Valisi Michel Cadot de olay yerinde bulundu. Polis bölgeyi güvenlik kordonuna alırken, trafikteki olası aksamalar nedeniyle sürücüleri uyardı.

Paris Belediye Başkanı Hidalgo, göçmen kampında bin 600 kişinin yaşadığını ve tahliye merkezlerine yerleştirildiklerini söyledi. Hidalgo, Emmanuel Macron hükümetini sokaklarda zor şartlarda yaşayan çok sayıda göçmene yeterli yardımda bulunmamakla suçluyor.

Paris'te son 4 yılda mülteci kamplarında 30 tahliye işlemi gerçekleştirildiği, kısa bir süre sonra göçmenlerin yeniden sokaklara döndüğü belirtildi.

(İHA)

Fransa, Polis, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü, 11 yıl boyunca eşinden bile sakladı
Milyonerlerin mevduatı 9 ayda 145,4 milyar lira arttı Kayıp vatandaş, boş kulübede tavana asılı halde bulundu İstanbul Valiliği'nden Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama: Siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 20:56:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa polisi Paris'teki göçmen kampını boşalttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]