Fransa, polisin 'ölümcül' gözaltı yöntemini tartışıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa, polisin 'ölümcül' gözaltı yöntemini tartışıyor - Son Dakika Dünya

Fransa, polisin 'ölümcül' gözaltı yöntemini tartışıyor

7 saat önce

Fransa'da polisin gözaltına almak için müdahale ettiği bir kişinin hayatını kaybetmesi, polis şiddetini yeniden gündeme taşıdı. Polisin gözaltına almak için tartışmalı bir yöntem uyguladığı ve kurbanın nefessiz kalmasına neden olduğu ortaya çıktı.

Fransa, polisin 'ölümcül' gözaltı yöntemini tartışıyor, System.String[]

Fransa'da polisin gözaltına almak için müdahale ettiği bir kişinin hayatını kaybetmesi, polis şiddetini yeniden gündeme taşıdı. Polisin gözaltına almak için tartışmalı bir yöntem uyguladığı ve kurbanın nefessiz kalmasına neden olduğu ortaya çıktı.


Olay geçtiğimiz hafta Paris'in 15. semtinde meydana geldi. Motosikletli kurye olarak çalışan 42 yaşındaki Cedric Chouviat rutin yol kontrolü yapan polis tarafından durduruldu. Kısa süre içinde Chouviat ile polisler arasında tartışma çıktı. Chouviat polisin tavrını cep telefonuyla kaydetmek istedi ancak sert müdahale ile karşılaştı. Polisler tarafından zorla yere yatırılan Chouviat kelepçelenerek gözaltına alındı. Ancak 5 çocuk babası adamın kalp krizi geçirdiği ve komaya girdiği açıklandı.

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Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:06 
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