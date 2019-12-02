Son Dakika Haberleri: Fransa Posta İdaresi drone ile gönderi teslimatına başlıyor
Son Dakika Güncel Fransa Posta İdaresi drone ile gönderi teslimatına başlıyor - Son Dakika

Fransa Posta İdaresi drone ile gönderi teslimatına başlıyor

6 saat önce

Fransa Posta İdaresi (La Poste), drone ile gönderi teslimatı gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Fransa Posta İdaresi drone ile gönderi teslimatına başlıyor, System.String[]

Fransa Posta İdaresi (La Poste), drone ile gönderi teslimatı gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Fransa Posta İdaresi La Poste, ulaşımı zor alanlarda ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bölgelerde drone ile gönderi teslimatı yapacak. Uygulama kapsamında mektup ve ağırlığı en fazla 2 kilo olan paketler, drone ile alıcıya ulaştırılacak. Posta idaresi altındaki kargo şirketi Geopost, Alp Dağları eteklerindeki bir kasabada ilk teslimat denemesini gerçekleştirdi. Posta idaresinin drone ile gönderi teslimatını başarıyla gerçekleştirmesi üzerine, uygulamanın hayata geçirilmesi için çalışma başlatıldı.

Birkaç yıl önce drone ile gönderi teslimatı fikrinin birçok kişi tarafından şaka olarak algıladığını açıklayan La Poste, bugün bunun gerçekleştiğini belirtti.

Yeni uygulama ile bir postacının 30 dakikada teslim ettiği bir paket drone ile sadece 8 dakikada müşteriye teslim edilebilecek. En faz 2 kilo ağırlığındaki bir paket 20 kilometre mesafeye bin 200 metre yükseklikte uçan drone ile ulaştırılacak.

Fransa Sivil Havacılık Kurumununda drone ile gönderi teslimatı için gerekli izni verdiği belirtildi.

(İHA)

Fransa, Posta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:35 Kaynak: İHA
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