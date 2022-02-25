Fransa "radikalleştiği" iddiasıyla bir camiyi daha kapatıyor - Son Dakika
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Fransa "radikalleştiği" iddiasıyla bir camiyi daha kapatıyor

25.02.2022 10:53
Fransa "radikalleştiği" iddiasıyla bir camiyi daha kapatıyor

Fransa'nın Gironde vilayetindeki El Faruk Camisi'nin, "radikalleştiği" gerekçesiyle geçici olarak kapatılacağı belirtildi.

Fransa'nın Gironde vilayetindeki El Faruk Camisi'nin, "radikalleştiği" gerekçesiyle geçici olarak kapatılacağı belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Gironde Valiliği, Pessac kentindeki El Faruk Camisi'ni imamların vaazlarında şehadet bahsinin geçtiği hadis ve ayetlere yer vermesini gerekçe göstererek 6 aylığına kapatma sürecini başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, camide verilen vaazların, halkı, cumhuriyetin değerlerine karşı kışkırtmaya çağırdığı aktarılarak cami derneği Pessac Müslümanlar Birliği "radikal İslam'ı ve selefi ideolojiyi teşvik etmekle" suçlandı.

Fransa'da 2021'de 99 camide yapılan denetimler sonucunda 22'si kapatılmış, 6'sının kapatılması için yasal süreç başlatılmıştı.

Paris yönetimi, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütlerince eleştiriliyor.

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Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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