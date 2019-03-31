Fransa Rallisi'ni Neuville Kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Fransa
'da düzenlenen 4. ayağını, Hyundai Shell
Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.
Şampiyonanın 14 etaptan oluşan, 347,51 kilometre uzunluğundaki dördüncü mücadelesini, 3 saat 22 dakika 59 saniyede tamamlayan Neuville, kariyerinin 10. ralli zaferine ulaştı. Citroen
Total takımından Sebastien Ogier
, liderin 40.3 saniye arkasında 2'nci, M-Sport Ford
'dan Elfyn Evans ise Neuville'in 1 dakika 6.6 saniye gerisinde 3. oldu.
Puanını 82'ye çıkaran Neuville, pilotlar klasmanında ilk sıraya yerleşti. Belçikalı sürücüyü, 80 puanla son 6 yılın şampiyonu Ogier ve 77 puanla Toyota Gazoo takımından Ott Tanak izledi.
WRC'nin 5. ayağı, 25-28 Nisan tarihlerinde Arjantin
'de düzenlenecek.