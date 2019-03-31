Son Dakika Haberleri: Fransa Rallisi'ni Neuville Kazandı

Fransa Rallisi'ni Neuville Kazandı

1 saat önce

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Fransa'da düzenlenen 4. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.

Fransa Rallisi'ni Neuville Kazandı, System.String[]
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Fransa'da düzenlenen 4. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.

Şampiyonanın 14 etaptan oluşan, 347,51 kilometre uzunluğundaki dördüncü mücadelesini, 3 saat 22 dakika 59 saniyede tamamlayan Neuville, kariyerinin 10. ralli zaferine ulaştı.

Citroen Total takımından Sebastien Ogier, liderin 40.3 saniye arkasında 2'nci, M-Sport Ford'dan Elfyn Evans ise Neuville'in 1 dakika 6.6 saniye gerisinde 3. oldu.

Puanını 82'ye çıkaran Neuville, pilotlar klasmanında ilk sıraya yerleşti. Belçikalı sürücüyü, 80 puanla son 6 yılın şampiyonu Ogier ve 77 puanla Toyota Gazoo takımından Ott Tanak izledi.

WRC'nin 5. ayağı, 25-28 Nisan tarihlerinde Arjantin'de düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:15 Kaynak: AA

Fransa, Spor
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