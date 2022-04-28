Fransa, RFI ve France 24 yayınlarını askıya alan Mali'ye tepki gösterdi - Son Dakika

Fransa, Fransız RFI radyosu ve France 24 televizyon kanalının internet sitesinin yayınlarını askıya alan Mali'ye kararını tekrar gözden geçirme çağrısında bulundu.

Fransız Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali'deki cunta yönetiminin RFI ve France 24 medya kuruluşlarının yayınlarını askıya almasının ciddi endişe kaynağı olduğu belirtildi.

Açıklamada, yayınların askıya alınmasının, basın ve ifade özgürlüklerine ciddi bir saldırı teşkil ettiği kaydedildi.

Fransa'nın Mali yönetimine 2 medya organı hakkındaki kararını tekrar gözden geçirme çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Mali'deki İletişim Yüksek Kurumu, dün, RFI ve France 24'ün yayınlarını "kalıcı şekilde askıya aldığını" duyurmuştu.

Kurum, Mali ordusunun sivil katliamı yaptığı iddiaları üzerine RFI ve France 24'ün yayınlarını 17 Mart'ta da askıya almıştı.

Fransız basınında, mart başında Mali'nin Segou bölgesinde 35 cesedin bulunduğu toplu mezarlar tespit edildiği, bu kişilerin Mali ordusu ve Wagner paralı askerlerince infaz edildiği öne sürülmüştü.

Ardından İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Mali'de Aralık 2021'den bu yana 107 sivilin öldürüldüğünü, bunlardan 71'inin hükümet güçlerince infaz edildiğini belirtmişti.

Afrika'ya yönelik yayımlarıyla bilinen Fransız Jeune Afrique dergisi muhabiri Benjamin Roger, 8 Şubat'ta Mali'den sınır dışı edilmişti.

Asker ağırlıklı geçiş hükümeti, ocakta yabancı gazetecilere yönelik yeni bir akreditasyon süreci başlatacaklarını duyurmuştu.