Fransa, Rus petrolüne ambargo uygulanmasını istiyor - Son Dakika
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Fransa, Rus petrolüne ambargo uygulanmasını istiyor

19.04.2022 14:21
Fransa, Rus petrolüne ambargo uygulanmasını istiyor

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Rus petrolüne ambargo uygulanmasını istediklerini belirtti.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Rus petrolüne ambargo uygulanmasını istediklerini belirtti.

Le Maire, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, Rusya'nın birkaç yıldır para kaynağının gaz değil petrol olduğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile her zaman kömüre ve Rus petrolüne ambargo uygulanmasını istediğimizi söyledik. Kömüre ambargo uygulandı." diye konuşan Le Maire, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşananlar göz önüne alındığında Rusya'dan petrol ithalatını durdurmanın gerekli olduğunu kaydetti.

Le Maire, Rus petrolüne ambargo konusunda Avrupalı ortaklarını ikna etmeye çalıştıklarını, bazılarının çekinceleri bulunduğunu ifade etti.

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Bruno Le Maire, Ekonomi Bakanı, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa, Rus petrolüne ambargo uygulanmasını istiyor - Son Dakika


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