Fransa, Rusya'da göstericilerin gözaltına alınmasını "hukuk devletine saldırı" olarak niteledi - Son Dakika

Fransa, Rusya'da göstericilerin gözaltına alınmasını "hukuk devletine saldırı" olarak niteledi

24.01.2021 17:53
Fransa, Rusya'da göstericilerin gözaltına alınmasını

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösterilere katılanların gözaltına alınmasını "otoriter sapma" ve "hukuk devletine kabul edilemez saldırı" şeklinde değerlendirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösterilere katılanların gözaltına alınmasını "otoriter sapma" ve "hukuk devletine kabul edilemez saldırı" şeklinde değerlendirdi.

Le Drian, France Inter, France Info ve Le Monde'un ortak yayınında yaptığı açıklamada, Rusya genelinde dün yapılan eylemlerinin başarısının "etkileyici" olduğunu belirtti.

Gösterilerde eylemcilerin kolektif şekilde gözaltına alınmasını "otoriter sapma" ve hukuk devletine kabul edilemez saldırı" olarak niteleyen Le Drian, bunun endişe verici olduğunu söyledi.

Le Drian, Navalnıy'ın zehirlendiği olayın açıklığa kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Navalnıy'ın, Rusya'da üretilen zehirle zehirlendiğini ifade eden Le Drian, bu konuda uluslararası soruşturma açılması serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Avrupa'nın birçok konuda egemenliğini kazandığını dile getiren Le Drian, "4 yıl önceki Avrupa ile şimdiki Avrupa aynı değil. (ABD Başkanı) Joe Biden farklı bir Avrupa görecek." dedi.

Rusya'da binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlemişti.

Polisin göstericilere zaman zaman sert müdahalelerde bulunduğu ülke çapındaki gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Ülkedeki insan hakları örgütleri, 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Saldırı, Fransa, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa, Rusya'da göstericilerin gözaltına alınmasını 'hukuk devletine saldırı' olarak niteledi - Son Dakika


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