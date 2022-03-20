Fransa, Rusya Merkez Bankası'nın 22 milyar euro tutarındaki varlığını dondurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa, Rusya Merkez Bankası'nın 22 milyar euro tutarındaki varlığını dondurdu

20.03.2022 20:58
Fransa, Rusya Merkez Bankası'nın 22 milyar euro tutarındaki varlığını dondurdu

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'nın Rusya Merkez Bankası'na ait 22 milyar euro (24 milyar dolar) değerindeki varlığını dondurduğunu açıkladı.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'nın Rusya Merkez Bankası'na ait 22 milyar euro (24 milyar dolar) değerindeki varlığını dondurduğunu açıkladı.

Rusya'ya yönelik yaptırımlara bir yenisi Fransa tarafından uygulandı. Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire Fransız basınına verdiği demeçte, Fransa'nın Rusya Merkez Bankası'na ait 22 milyar euro (24 milyar dolar) değerindeki varlığını dondurduğunu bildirerek, "Rusya Merkez Bankası'nın 22 milyar euroluk varlıklarını ve Fransız finans kurumlarındaki özel kişilerin hesaplarındaki 150 milyon euroluk varlıkları dondurduk" dedi.

Le Maire ayrıca, Fransa'da Rus vatandaşlarına ait yaklaşık yarım milyar euro değerindeki 30 gayrimenkul varlıklarının da dondurulduğunu aktararak, "Toplamda, dondurduğumuz varlık değeri neredeyse 1 milyar ile 850 milyon euro arasında" dedi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Yaptırımlar sonrası Rusya, 140 milyar dolar değerindeki altın rezervine alıcı bulamıyor Yaptırımlar sonrası Rusya, 140 milyar dolar değerindeki altın rezervine alıcı bulamıyor FIFA'dan Ukrayna'ya bir milyon dolar yardım FIFA'dan Ukrayna'ya bir milyon dolar yardım

Rusya Merkez Bankası, Fransa, dolar, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa, Rusya Merkez Bankası'nın 22 milyar euro tutarındaki varlığını dondurdu - Son Dakika


Son Dakika
21:01 Fenerbahçe, farkı 2'ye indirdi!
20:36 7 şehirde okullar kar nedeniyle tatil edildi!
20:14 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 13 bin 81 yeni vaka tespit edildi
19:55 Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son halini paylaştı!
19:45 Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 6 muhalefet lideri tekrar bir araya gelecek!
19:29 Kerem Aktürkoğlu, hakemin söylediklerini canlı yayında ifşaladı!
18:41 Fatih Terim'in talimatıyla transfer edilen Morutan'a büyük tepki var
18:37 Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası prezervatif satışları rekora koşuyor
18:11 Fenerbahçe-Konyaspor maçının ilk golünü Konyaspor attı!
18:01 Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray'ı yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 21:09:36. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa, Rusya Merkez Bankası'nın 22 milyar euro tutarındaki varlığını dondurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement