Fransa saflarında savaşan Senegalli nişancılar anıldı - Son Dakika

Fransa saflarında savaşan Senegalli nişancılar anıldı

08.12.2020 18:07
Fransa saflarında savaşan Senegalli nişancılar anıldı, System.String[]

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa saflarında mücadele eden Senegalli Nişancılar (Tirailleurs Senegalais) düzenlenen törenle anıldı.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa saflarında mücadele eden Senegalli Nişancılar (Tirailleurs Senegalais) düzenlenen törenle anıldı.

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen anma, İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa saflarında savaştıktan sonra "isyan çıkarttıkları" gerekçesiyle Fransa tarafından öldürülen Senegalli nişancıların bulunduğu Thiaroye askeri mezarlığında yapıldı.

Bu yılki anma, ekimde 83 yaşında hayatını kaybeden, Senegal'in en önemli tarihçilerinden ve Senegalli nişancılar konusunda birçok araştırmaya imza atan Prof. Iba Der Thiam'a ithaf edildi.

Senegalli nişancıların mezarlarına çelenk bırakılmasıyla başlayan törene, Jandarma Genel Komutanı Jean-Baptiste Tine, Thiam'ın ailesi, askeri yetkililer, yabancı ülkelerin askeri ataşeleri ve lise öğrencileri katıldı.

Tine, törende yaptığı konuşmada, Senegalli nişancıların bıraktığı mirasın sadece askeri olmadığını sivillerin de sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Senegalli nişancıların sadece Fransa için değil ülkeleri için de can verdiğinin altını çizen Tine, bu konuda Prof. Thiam'ın da büyük katkıları olduğunu hatırlattı.

Törende, Thiam'ın daha önce Senegalli nişancılara ilişkin yaptığı konuşmasından kesit de gösterildi.

Davetliler, konuşmaların ardından Senegalli nişancılar müzesini ziyaret etti.

Senegal'in en büyük tarihçilerinden Prof. Thiam, Senegalli nişancılara özel bir gün ayrılması fikrini ortaya atan ilk isim olarak biliniyor.

Senegalli nişancılar ilk kez dönemin Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade tarafından 2004'te anılmıştı.

"Fransa'yı Almanya'nın elinden sömürgeleri kurtardı"

Fransa'nın en eski sömürgesi Senegal, 1895'ten 1946'ya kadar Fransız Batı Afrikası içinde yer aldı.

Senegal, 1946'da Fransa'nın uzak toprağı kabul edildi, 1958'de özerk yönetime dönüştü, 1960'ta da tam bağımsızlığını kazandı.

Fransa, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda cepheye sömürgelerinden birçok Afrikalı asker yolladı.

Afrikalı askerler arasında en kalabalık grubun Senegalliler olduğu biliniyor ve bu askerler Senegalli nişancılar ismiyle anılıyor.

Prof. Thiam, Anadolu Ajansının "Yükselen Afrika" projesi kapsamında 2017'de verdiği röportajda, Fransa'yı Almanya'nın elinden sömürgelerinin kurtardığını belirterek, şunları söylemişti:

"Tarih kitapları Dragoon çıkarmasında, Fransız ve Amerikan askerlerinin Marsilya ve Toulon'u aldığını yazar. Oysa asıl Marsilya ve Toulon'u Afrika birlikleri özgürleştirdi. Hatta birlikler Paris'i de almak için Strazburg'a kadar ilerledi. Ancak Strazburg'da durduruldular ve üniformaları çıkarıldı, yerine Fransız askeri üniforması giydiler ki Fransız askeri olmadıkları anlaşılmasın. Paris'i de aldılar. Fransa'yı işgalden kurtaranlar Afrikalı askeri birliklerdir. Yani Fransa'yı Almanya'nın elinden sömürgeleri kurtardı. Bunu asla tarih kitapları yazmaz. Nazilerin elinden, yıllarca sömürdüğü, ezdiği ve küçümsediği Afrikalılar tarafından kurtarıldıklarını hiçbir yerde okuyamazsınız. Özgürlükleri Fransa tarafından ellerinden alınmış halkların yine Fransa'nın özgürlüğü için mücadele vermiş olması da büyük bir ironidir."

Fransa Savunma Bakanlığı verilerine göre, İkinci Dünya Savaşı boyunca cephede savaşan 17 bin Senegalli Nişancı ya öldürüldü, yaralandı ya da kayboldu.

İkinci Dünya Savaşı, Almanya, Senegal, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa saflarında savaşan Senegalli nişancılar anıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısının yüzde 97 oranında başarı sağladığı açıklaması geri çekildi Eski korgeneral İyidil ve 2 eski general için istenen cezalar belli oldu Son Dakika: ABD, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi Yolda yürüyen vatandaş, kimliği belirsiz biri tarafından bacaklarından vuruldu ABD'de polis, "Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor" diyen veri bilimcinin evini bastı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı
Sivasspor'un grubundaki Villarreal-Karabağ maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi Sivasspor'un grubundaki Villarreal-Karabağ maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi         
18:55
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'da el koyulan Türk gemisi hakkında açıklama: Ağır sonuçları olur Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'da el koyulan Türk gemisi hakkında açıklama: Ağır sonuçları olur         
18:45
Son Dakika! AB'nin yaptırım açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt: Türkiye'ye yaptırım dili kullanmak akıl tutulmasıdır Son Dakika! AB'nin yaptırım açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt: Türkiye'ye yaptırım dili kullanmak akıl tutulmasıdır         
18:33
Yaşlı çift, 5 gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Yaşlı çift, 5 gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:46
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: "Bağışıklık duvarı" oluşturmaktan çok uzakta         
17:11
Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi         
16:36
Ünlü şarkıcı Nez, yeni albümü için saçlarını kazıttı Ünlü şarkıcı Nez, yeni albümü için saçlarını kazıttı         
15:58
Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! 4 aslan koronaya yakalandı Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! 4 aslan koronaya yakalandı         
15:54
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 19:06:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa saflarında savaşan Senegalli nişancılar anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei