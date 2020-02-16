Fransa Sağlık Bakanı Buzyn, iktidar partisinin yeni Paris Belediye Başkan adayı oldu - Son Dakika

Fransa'da gelecek ay yapılacak yerel seçimlerde, iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşün (LREM) Paris Belediye Başkan adayı, eski Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux'nun adaylıktan geri çekilmesinin ardından, Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn oldu.

Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu LREM'in yeni Paris Belediye Başkan adayı olduğunu söyledi.

Gelecek ay yapılacak seçimlerde, Paris Belediye Başkanı seçilmek istediğini ifade eden Buzyn, bakanlık görevinden istifa edip etmeyeceği konusuna ise değinmedi.

Griveaux'nun cinsel içerikli fotoğraflarını internette paylaşan kişi gözaltında

Bu arada Fransız basınındaki haberlere göre, Macron'a yakın bir isim olan Griveaux'nun cinsel içerikli fotoğraflarını ve telefon mesajlarını internette paylaşan Rus sanatçı Piotr Pavlenski ve kız arkadaşı Alexandra de Taddeo gözaltına alındı.

Paris Savcılığı, dün akşam yaptığı açıklamada, Griveaux'nun söz konusu paylaşımlar nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu, bunun üzerine soruşturma başlatıldığını belirtmişti.

Griveaux, cuma günü yaptığı açıklamada, bir yıldan fazladır kendisi ve ailesi hakkında hakaret içerikli mesajlar ve ölüm tehditleri aldığını ifade etmişti.

Bir internet sitesinde, özel hayatı hakkında paylaşımlar yapıldığını ifade eden Griveaux, Paris Belediye Başkan adaylığını geri çekmeye karar verdiğini, önceliğinin ailesini korumak olduğunu kaydetmişti.

Rus sanatçı Pavlenski'nin, Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhalifi olarak bilindiği ve 3 yıl önce Fransa'ya sığındığı belirtilmişti.

Pavlenski, Paris'teki Merkez Bankası binasının kapılarını ateşe verdiği gerekçesiyle geçen yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Fransa'da 15 ve 22 Mart'ta iki turlu yerel seçimler yapılacak. Griveaux, geçen yıl hükumet sözcülüğü görevinden ayrıldıktan sonra LREM tarafından Paris Belediye Başkan adayı gösterilmişti.