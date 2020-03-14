Fransa Sağlık Bakanı uyardı: Anti enflamatuar kullanımı enfeksiyonu daha da kötüleştiriyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa Sağlık Bakanı uyardı: Anti enflamatuar kullanımı enfeksiyonu daha da kötüleştiriyor - Son Dakika Dünya

Fransa Sağlık Bakanı uyardı: Anti enflamatuar kullanımı enfeksiyonu daha da kötüleştiriyor

6 saat önce

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle İbuprofen ilacının alınmasının enfeksiyonu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulundu.

Fransa Sağlık Bakanı uyardı: Anti enflamatuar kullanımı enfeksiyonu daha da kötüleştiriyor, System.String[]

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle İbuprofen ilacının alınmasının enfeksiyonu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulundu.


Veran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yüksek ateşle virüs taşıdığı şüphesi içinde olanların kesinlikle grip semptomlarını azaltmak için ağrı kesici olarak kullanılan İbuprofen ilacını kullanmamasını istedi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:48 
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