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Fransa Sağlık Bakanı Veran Covid-19'un Evanjelist kilise ayininden yayıldığını teyit etti
6 saat önce
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) geçen ay Mulhouse kentindeki Evanjelist Kilisesi'nde yapılan ayinlerden yayıldığını teyit etti.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) geçen ay Mulhouse kentindeki Evanjelist Kilisesi'nde yapılan ayinlerden yayıldığını kabul etti.
Veran, haftalık Le Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, ülkeyi etkisi altına alan Covid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:44
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