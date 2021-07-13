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Fransa sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi - Son Dakika
BBC

Fransa sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi

13.07.2021 05:44
Fransa sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi, System.String[]

Fransa hükümeti tüm doktor, hemşire, sağlık sektörü çalışanı ve gönüllülerinin Eylül ayına kadar aşı yaptırma zorunluluğu getirdi.

Fransa hükümeti tüm doktor, hemşire, sağlık sektörü çalışanı ve gönüllülerinin Eylül ayına kadar aşı yaptırma zorunluluğu getirdi. Aşı yaptırmayan sağlık çalışanlarının maaşlarını alamama riskiyle karşı karşıya kalabileceği açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ayrıca gelecek aydan itibaren dükkanlara, bar, sinema gibi yerlere girerken ve ülke içindeki uzun mesafe tren yolculuklarında "sağlık geçiş kartlarının" gösterilmesi gerekeceğini belirtti.

Covid kartları kişinin aşılanma durumunu ya da yakın zamanlı negatif PCR testi sonucunu gösterecek.

Macron televizyondan canlı yayınlanan açıklamasında "Sizden ne istediğimin farkındayım ve in bu taahhüde hazır olduğunuzu biliyorum. Bu bir bakıma sizin vazifenizin bir icabı" dedi.

Aşı zorunluluğu, koronavirüse karşı hassas grupta bulunanlarla temasta bulunan herkesi kapsıyor. Bu da hastanelerde, kliniklerde ve bakım evlerinde çalışan herkese aşı olma zorunluluğu getirildiğini anlamını taşıyor.

LCI televizyonuna konuşan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, 15 Eylül'e kadar aşı olmayan çalışanlara maaş ödemesi yapılmayabileceğini belirtti.

Fransa'da geçen haftasonu açılan gece kulübü dahil bazı yerlere girişte geçiş kartı gösterme zorunluluğu bulunuyor. 21 Temmuz'dan itibarense 12 yaş üstü herkesten birçok diğer etkinliğe katılırken bu "Covid sertifikalarını" göstermeleri istenecek.

Ülkede insanları aşı olmaya teşvik için, şu an ücretsiz olan PCR testleri, doktor reçete etmediği sürece, yeniden ücretli olacak.

Macron'un açıklamalarının ardından aşı randevusu alınan Doctolib sitesinin, aşırı yüklenmeden dolayı bir süre hizmet veremediği belirtildi.

Fransa'da Delta varyantı nedeniyle Covid kaynaklı hastaneye yatışlar yeniden tırmanışa geçti.

Cuma günü, hükümete danışmanlık yapan bilim kurulu birkaç ay içinde ülkede 4. dalganın görülebileceği uyarısında bulundu. Bilim kurulu salgının kontrol altına alınabilmesi için nüfusun yüzde 95'ini aşılanması gerektiğini belirtti.

Fransa'da şu an nüfusun yarısından biraz fazlası ilk doz aşısını oldu. İki doz aşı olanların oranı ise yaklaşık yüzde 40.

Fransa sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
Fransa sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi

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Son Dakika Dünya Fransa sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi - Son Dakika Dünya

BBC

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