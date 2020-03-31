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Fransa sağlık otoritesi, yaşanan ölümler üzerine sıtma ilacının yan etkileri konusunda uyardı
6 saat önce
Fransa'da sıtma ilacı klorokin maddesinin olduğu Plaquenil ilacının çok sayıda hastada yan etkilere neden olması sonrası Fransa İlaç Güvenliği Ajansı (France Drug Safety Agency) söz konusu ilaç tedavisine karşı hastaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Fransa'da sıtma ilacı klorokin maddesinin olduğu Plaquenil ilacının çok sayıda hastada yan etkilere neden olması sonrası Fransa İlaç Güvenliği Ajansı (Agence National de la Sécurité du Medicament) söz konusu ilaç tedavisine karşı hastaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Fransa'da sağlık bakanlığının geçen hafta aldığı karar ile doktorlara Covid-19 hastaları için sıtma ilacı yazma izni çıkmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:59
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