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Fransa: "Sahel bölgesinde teröre karşı mücadele sürdürülecek" - Son Dakika

Fransa: "Sahel bölgesinde teröre karşı mücadele sürdürülecek"

01.02.2022 21:18
Fransa: "Sahel bölgesinde teröre karşı mücadele sürdürülecek"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Sahel bölgesinde teröre karşı mücadele sürdürülecek.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Sahel bölgesinde teröre karşı mücadele sürdürülecek. Bu bölgedeki diğer ülkelerin onayı ile yapılacak. (Mali'deki) Sorumsuz ve gayrimeşru darbe hükümetinin bir eylemi bizim terörle mücadelemizi durduramaz." dedi.

Le Drian, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının neredeyse tamamının Mali'nin talebiyle ülkeden ayrılan Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'i desteklemesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Bu şartlarda Mali'nin kendini izole ettiğini ifade eden Le Drian, bu konunun Fransa ile Mali arasında değil, uluslararası toplum, Afrikalılar, Avrupalılar ve Mali arasındaki bir mesele olduğunu kaydetti.

Le Drian, "Sahel bölgesinde teröre karşı mücadele sürdürülecek. Bu bölgedeki diğer ülkelerin onayı ile yapılacak. (Mali'deki) Sorumsuz ve gayrimeşru darbe hükümetinin bir eylemi bizim terörle mücadelemizi durduramaz." dedi.

Terörle mücadeleyi sürdürmek için alınacak kararları "Afrikalı ve Avrupalı dostlarıyla" istişare ettiklerini kaydeden Le Drian, Mali'deki cuntanın 5 yıl daha yönetimde kalmak istemesine de tepki gösterdi.

Mali, Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Meyer'den 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemiş, ardından Paris yönetimi Meyer'i geri çağırmıştı.

Wagner askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddialarından bu yana iki ülke arasında esen soğuk rüzgarlar son dönemde yerini sert söylemlere bırakmıştı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Fransa, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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