Fransa: Sarı Yelekliler Eylemlerinin 14. Haftasında Polis ve Göstericiler Çatıştı
1 saat önce
Fransa genelinde 14 haftadır devam eden Sarı Yelekliler eylemlerinde başkent Paris'te polis ve eylemciler çatıştı.
Fransa
genelinde 14 haftadır devam eden Sarı Yelekliler eylemlerinde başkent Paris
'te polis ve eylemciler çatıştı. Olay yerindeki sağlık ekipleri, polisin biber gazı sıktığı eylemcilere müdahale yaptı
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:55
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