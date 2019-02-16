Son Dakika Haberleri: Fransa: Sarı Yelekliler Eylemlerinin 14. Haftasında Polis ve Göstericiler Çatıştı

Fransa: Sarı Yelekliler Eylemlerinin 14. Haftasında Polis ve Göstericiler Çatıştı

1 saat önce

Fransa genelinde 14 haftadır devam eden Sarı Yelekliler eylemlerinde başkent Paris'te polis ve eylemciler çatıştı.

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Fransa genelinde 14 haftadır devam eden Sarı Yelekliler eylemlerinde başkent Paris'te polis ve eylemciler çatıştı. Olay yerindeki sağlık ekipleri, polisin biber gazı sıktığı eylemcilere müdahale yaptı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:55 

Paris, Polis, Fransa, Dünya
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