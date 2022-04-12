Fransa, "savaş suçu" kanıtı aramak için Ukrayna'ya askeri ekip gönderdi - Son Dakika
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Fransa, "savaş suçu" kanıtı aramak için Ukrayna'ya askeri ekip gönderdi

12.04.2022 12:31
Fransa, "savaş suçu" kanıtı aramak için Ukrayna'ya askeri ekip gönderdi

Fransa, Rusya'nın "savaş suçu" işlediğine ilişkin kanıt bulmaları için Ukrayna'ya adli tıp uzmanlarının da aralarında bulunduğu askeri ekip yolladı.

Fransa, Rusya'nın "savaş suçu" işlediğine ilişkin kanıt bulmaları için Ukrayna'ya adli tıp uzmanlarının da aralarında bulunduğu askeri ekip yolladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa İçişleri ve Adalet bakanlıklarından yapılan açıklamada, başkent Kiev bölgesi çevresinde sivillerin öldürülmesinin ardından "savaş suçu" teşkil eden eylemlerin cezasız kalmasını önlemek için Ukrayna'ya bir ekip gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, iki adli tıp doktoru ve Ulusal Jandarma Suç Araştırma Enstitüsünden (IRCGN) suç mahalli ve teşhis uzmanı 15 jandarmadan oluşan ekibin, Ukraynalı ve uluslararası yetkililere katliamların araştırılmasında somut destek sağlama ve kanıt belirleyerek toplama konusunda yardımcı olacağı aktarıldı.

DNA toplama ve parmak izi belirleme konusunda uzman ekibin tetkik ve teşhis sistemi kuracağı ifade edilen açıklamada, ekibin Ukraynalı yetkililerle mutabakat içerisinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin soruşturmasına da katkıda bulunabileceği bildirildi.

Fransa'nın Kiev Büyükelçisi Etienne de Poncins, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Lviv kentine ulaşan ekibi karşılamaktan gurur duyduğunu, Fransa'nın bu tür bir yardımda bulunan ilk ülke olduğunu ve ekibin hemen işe koyulacağını kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Fransa'nın gönderdiği ekibin "tarafsız bir soruşturma yürütemeyeceğini" savundu.

Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova, Sky News'te yaptığı açıklamada, sadece Kiev çevresinde 1222 sivilin cesedinin bulunduğunu ve Ukrayna'nın dört bir yanında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlendiğini söylemişti.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığınca (PNAT) yapılan açıklamada, Ukrayna'da Fransız vatandaşlarına yönelik muhtemel savaş suçlarını incelemek için üç soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

PNAT, Fransız-İrlandalı gazeteci Pierre Zakrzewski'nin 14 Mart'ta öldürülmesinin ardından 16 Mart'ta bir "savaş suçu" soruşturması açmıştı.

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Adli Tıp, Ukrayna, Fransa, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa, 'savaş suçu' kanıtı aramak için Ukrayna'ya askeri ekip gönderdi - Son Dakika


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