Fransa Savunma Barley Bakanı Bağdat'ta

Fransa Savunma Bakanı Florence Barley, terör örgütlerine karşı askeri işbirliğin geleceğini Iraklı yetkililerle görüşmek üzere Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarda bulundu.

Fransa Savunma Bakanı Florence Barley, terör örgütlerine karşı askeri işbirliğin geleceğini Iraklı yetkililerle görüşmek üzere Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarda bulundu.



Fransa Savunma Bakanı Florence Barley, başta terör örgütü DEAŞ olmak üzere, terör örgütlerine karşı askeri işbirliğin geleceğini Iraklı yetkililerle görüşmek üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Basın Ofisi'nden yapılana açıklamada, Barley'yi kabul eden Salih, ülkesinin Fransa ile ilişkilerini bütün alanlarda geliştirmek istediğini aktardı.



Fransa'nın terör örgütü DEAŞ ile mücadelede oynadığı etkin role değinen Salih, ülkesinin askeri birliklerini eğitmek ve silahlandırmak konusunda Fransa'nın oynadığı rolün devam etmesi gerektiğini vurguladı. Fransa Savunma Bakanı Barley ise ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Savunma Bakanlarının, terör örgütü DEAŞ'ın yok edilmesi sonrası aşamada koalisyonun geleceğini görüşmek için 15 Mart'ta Almanya'da bir araya geleceklerini bildirdi.



Fransa 2014'te ABD öncülüğünde oluşturulan Koalisyon Güçleri'nde yer almıştı. Irak'ta eğitmen ve danışman olarak halen Fransız askerleri bulunuyor. - ERBİL

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