Fransa, selin vurduğu Pakistan'a destek için uluslararası yardım konferansı düzenleyecek - Son Dakika
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Fransa, selin vurduğu Pakistan'a destek için uluslararası yardım konferansı düzenleyecek

21.09.2022 13:24
Fransa, selin vurduğu Pakistan'a destek için uluslararası yardım konferansı düzenleyecek

Fransa, sel felaketinin vurduğu Pakistan'ın ekonomisinin canlanması ve ülkenin yeniden inşası için uluslararası yardım konferansı düzenleme sözü verdi.

Fransa, sel felaketinin vurduğu Pakistan'ın ekonomisinin canlanması ve ülkenin yeniden inşası için uluslararası yardım konferansı düzenleme sözü verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif New York'ta, sel felaketinden etkilenen Pakistan'daki son durumu görüştü.

Görüşmeye dair yapılan ortak açıklamada, "Liderler, Pakistan'da iklim değişikliğiyle ilgili son zamanlarda meydana gelen yıkıcı sellerin ardından ekonomisini sürdürülebilir bir temelde kurtarmaya ve yeniden inşa etmeye yardımcı olmak için Pakistan'a uluslararası desteği seferber etme konusunda anlaştılar." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Fransa, bu yıl Pakistan'ın selden etkilenen bölgelerinin rehabilitasyonu ve yeniden inşasına katkıda bulunmayı amaçlayan uluslararası finans ve kalkınma kuruluşlarını bir araya geleceği uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacak." ifadelerine yer verildi.

Şerif, Macron'un Pakistan'ın AB ülkeleriyle ticareti geliştirmeye yardımcı olan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ndeki (GTS) desteğinden ötürü teşekkür etti.

GTS, gelişmekte olan ülkelere gelişmiş ülkeler tarafından sağlanan bir dizi tarife tavizini ifade ediyor.

GTS programı kapsamında, gelişmekte olan ülkelerin ürünleri gelişmiş ülkelerin pazarına gümrüksüz olarak girebiliyor. Bu şekilde gelişmekte olan ülkelerin ürünlerine gelişmiş ülke pazarlarında rekabet gücü kazandırılması amaçlanıyor.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 1500'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise Pakistan'da sel felaketi nedeniyle 10 milyona yakın kişinin yerinden olduğunu açıkladı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Fransa, Güncel, Son Dakika

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