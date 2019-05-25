Son Dakika Haberleri: Fransa: Sığınmacıların İngiltere'ye gidişine yardımcı olan bot firması ve taksi şoförüne hapis

Fransa: Sığınmacıların İngiltere'ye gidişine yardımcı olan bot firması ve taksi şoförüne hapis

8 saat önce

Fransa'da 2. el bot firması sahibi, yüzlerce yasa dışı göçmene Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeleri için bot satmaktan suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa: Sığınmacıların İngiltere'ye gidişine yardımcı olan bot firması ve taksi şoförüne hapis, System.String[]
Fransa'da yüzlerce yasa dışı göçmene Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeleri için bot satmaktan suçlu bulunan ikinci el bir bot firması sahibi hapis cezasına çarptırıldı.

Tekne şirketi sahibi 45 yaşındaki Emmanuel Desreux'ya 39 bot satmaktan 18 ay hapis cezasına, bir 18 ay daha eklendi. Göçmenlerin ve botların plaja taşınmasını organize ederek yasa dışı göçe yardımcı olmakla suçlanan taksi şoförüyse bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 09:23 
Manş Denizi, Fransa, İngiltere, Dünya
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