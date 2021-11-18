Fransa sirklerde vahşi hayvan kullanımını yasakladı - Son Dakika

Fransız parlamentosu, sirklerde vahşi hayvanların kullanılmasını yasaklayan yasayı kabul etti. Yasa, yunus parklarının da kapatılmasını öngörüyor.Fransız parlamentosu, sirklerde vahşi hayvanların kullanılmasını yasaklayan yasayı onayladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un imzasıyla yürürlüğe girecek olan yasa, aslan, kaplan, ayı gibi vahşi hayvanların sirklerde şov amaçlı kullanımını yasaklıyor. Yasak iki yıl içinde yürürlüğe girecek. Vahşi hayvanların televizyon şovları, gece kulüpleri ya da özel partilerde gösteri amaçlı kullanılması da yasak kapsamına alındı. Söz konusu hayvanların sahiplenilmesi de yedi yıl içinde yürürlüğe girmek üzere yasaklandı.

Yeni yasa uyarınca yunus ve balinalar da şov amaçlı kullanılamayacak ve kürk çiftlikleri kapatılacak. Bu yasak da beş yıl içinde yürürlüğe girecek.

Ayrıca yasa kapsamında hayvanlara kötü muamelede öngörülen ceza üst sınırı da 5 yıl hapis ve 75 milyon euro para cezasına yükseltildi. Evcil hayvan satışı yapılan pet shoplara da kısıtlamalar getirildi.

Brigitte Bardot destekliyor

Macron liderliğindeki İlerleyen Cumhuriyet (LREM) partisi yasamayı "hayvan hakları mücadelesinde tarihi bir adım" olarak niteledi. Fransa'nın önemli hayvan hakları savunucularından dünyaca ünlü aktris Brigitte Bardot'un vakfı da yasanın "Fransa'da hayvan hakları davasında büyük bir ilerleme" olduğu açıklamasını yaptı.

Parlamentoda 2020 yılından bu yana tartışılan yasa tasarısında birçok tartışmalı husus ise taslaktan çıkartıldı. Yasa tasarısını hazırlayanlardan LREM Partisi milletvekili Loic Dembreval "Kaçınılmaz olarak bir gün gelecek avlanma, boğa güreşi ya da hayvan yetiştiriciliği pratikleri gibi hassas konuları da tartışacağız" dedi. Avlanma ve boğa güreşi Fransa'nın kırsal bölgelerinde uzun zamandır mevcut kültürel etkinlikler arasında yer alıyor ve büyük bir destekçi kitlesine sahip.

Sirk sahipleri protestoya hazırlanıyor

Sirk işletmecilerinin karşı çıktığı yasayı hayvan hakları savunucuları hafif buluyor. Çevreciler, endüstriyel hayvan çiftliklerindeki hayvanların koşullarının iyileştirilmesi için önlemler alınması çağrısı yaparak Fransa'nın tarım modelini değiştirmesini savunuyor.

Fransa'daki yaklaşık 120 sirk sahibi yasayı protesto edeceklerini açıkladı. Sirk Hayvanları Çalıştırıcıları Birliği Başkanı William Kerwich, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada "Bu keyfi bir yasa çünkü bizim sirklerimizde kötü muameleye maruz kalan hayvan yok" dedi.

Anketlere göre Fransa halkının büyük çoğunluğu yasayı destekliyor ve birçok kent ve kasabada hayvanların çalıştırıldığı gezici sirkler yasaklanmış durumda. Avrupa'da şimdiye kadar 20'den fazla ülke hayvanların eğlence amaçlı kullanımını ya yasakladı ya da buna katı düzenlemeler getirdi.

AFP/ EC, HS

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