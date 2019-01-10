Fransa: "Siyasi Bir Çözüm Sağlanır Sağlanmaz Suriye'den Çekileceğiz"

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İran, ABD'nin Olası İnternet Yaptırımına Karşı Türkiye ile İşbirliğini Artırdı

Rus Askeri ile YPG'liler Münbiç Kırsalında Ortak Devriyede Görüntülendi

Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz