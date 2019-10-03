Fransa sokaklarında geleneksel Türk tiyatrosu

Mudanyalı genç tiyatro yönetmeni Mehmet Tamer Uyar öncülüğünde kurulan topluluk, ilk kez dünyanın en büyük tiyatro festivali Avignon'a katıldı.



Fransa'nın Avignon şehrinde düzenlenen festivalde, geleneksel Türk tiyatrosu ve sokak tiyatrosu performansını sergileyen ekip, dünyanın dört bir yanından gelen 5 bin tiyatro topluluğu arasında Türkiye'yi temsil eden tek grup oldu. Geleneksel Türk tiyatrosundan canlı Hacivat-Karagöz oyunlarını sergileyen ekip, unutulmaya yüz tutan Türk geleneklerini de tanıtarak öğretti. Çağdaş Türk Tiyatrosu'nun oluşumunda geleneksel Türk tiyatrosunun öneminin büyük olduğu gerçeğinden hareketle yola çıktıklarını belirten Mehmet Tamer Uyar, bu yıl Türkiye'den katılan tek grup olan Türk Sokak Tiyatrosu Topluluğu olarak Tuzsuz Deli Bekir ve Oğulları adlı komedi oyunun da büyük ilgi gördüğünü söyledi. - BURSA