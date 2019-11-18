Son Dakika Haberleri: Fransa, sömürge döneminde alınan tarihi kılıcı Senegal'e iade etti
Son Dakika Dünya Fransa, sömürge döneminde alınan tarihi kılıcı Senegal'e iade etti - Son Dakika Dünya

Fransa, sömürge döneminde alınan tarihi kılıcı Senegal'e iade etti

6 saat önce

Fransa, sömürge döneminde götürülen tarihi kılıcı Senegal'e iade etti

Fransa, sömürge döneminde alınan tarihi kılıcı Senegal'e iade etti, System.String[]

Senegal, Fransa'da bulunan ve sömürge döneminde bağımsızlık için Fransız güçlerle savaşmış, ülkenin önde gelen dini liderlerinden el Haci Ömer Tall'a ait tarihi kılıcı geri aldı.


Barış ve Güvenlik Forumu'na katılmak için başkent Dakar'a gelen Fransa Başbakanı Edouard Philippe, düzenlenen resmi törenle kılıcı Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'a iade etti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:04 
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