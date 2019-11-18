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Fransa, sömürge döneminde alınan tarihi kılıcı Senegal'e iade etti
6 saat önce
Fransa, sömürge döneminde götürülen tarihi kılıcı Senegal'e iade etti
Senegal, Fransa'da bulunan ve sömürge döneminde bağımsızlık için Fransız güçlerle savaşmış, ülkenin önde gelen dini liderlerinden el Haci Ömer Tall'a ait tarihi kılıcı geri aldı.
Barış ve Güvenlik Forumu'na katılmak için başkent Dakar'a gelen Fransa Başbakanı Edouard Philippe, düzenlenen resmi törenle kılıcı Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'a iade etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:04
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