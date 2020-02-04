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Fransa Spor Bakanı, tecavüz suçlamaları sonrası Buz Pateni Federasyonu başkanının istifasını istedi
7 saat önce
Fransız buz pateni sporcusu Sarah Abitbol'un eski antrenörü Gilles Beyer'in tecavüzüne uğradığını söylemesinin ardından, Spor Bakanı Roxana Maracineanu, Buz Pateni Federasyonu Başkanı Didier Gailhaguet'nin istifa etmesini istedi
Fransa'da bir buz pateni sporcusunun eski antrenörü tarafından tecavüze uğradığını söylemesinin ardından, Spor Bakanı Roxana Maracineanu, Fransa Buz Pateni Federasyonu Başkanı Didier Gailhaguet'nin istifasını istedi.
Buz pateni şampiyonu Sarah Abitbol, kaleme aldığı kitapta 1990-92 yılları arasında henüz 15 yaşındayken antrenörü Gilles Beyer'in kendisine tecavüz ettiğini yazmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:53
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