Son Dakika Haberleri: Fransa: Strazburg tüm dizel araçları trafikten men edecek
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Fransa: Strazburg tüm dizel araçları trafikten men edecek

1 saat önce

Fransa'nın Strazburg şehri 2025'te dizel araçları trafikten tamamıyla men etmeye hazırlanıyor. 1 Ocak 2021'den itibaren kademeli olarak uygulanacak yasak, havayı en fazla kirleten araçların şehirde oluşturulacak bölgelere girmesini engelleyecek.

Fransa: Strazburg tüm dizel araçları trafikten men edecek, System.String[]

Fransa'nın Strazburg şehri 2025'te dizel araçları trafikten tamamıyla men etmeye hazırlanıyor. 1 Ocak 2021'den itibaren kademeli olarak uygulanacak yasak, havayı en fazla kirleten araçların şehirde oluşturulacak bölgelere girmesini engelleyecek.


Fransa'da 5 seviyeden oluşan Crit-air adlı hava kirliliği ölçüm cetvelinin en yüksek seviyesinden başlamak üzere çevreyi en az kirleten dizel araçlara doğru işleyecek yasak 2025'te tüm dizel araçları kapsamış olacak.

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Strazburg, Fransa, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:45 
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