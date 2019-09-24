Fransa: Strazburg tüm dizel araçları trafikten men edecek
1 saat önce
Fransa'nın Strazburg şehri 2025'te dizel araçları trafikten tamamıyla men etmeye hazırlanıyor. 1 Ocak 2021'den itibaren kademeli olarak uygulanacak yasak, havayı en fazla kirleten araçların şehirde oluşturulacak bölgelere girmesini engelleyecek.
Fransa'nın Strazburg şehri 2025'te dizel araçları trafikten tamamıyla men etmeye hazırlanıyor. 1 Ocak 2021'den itibaren kademeli olarak uygulanacak yasak, havayı en fazla kirleten araçların şehirde oluşturulacak bölgelere girmesini engelleyecek.
Fransa'da 5 seviyeden oluşan Crit-air adlı hava kirliliği ölçüm cetvelinin en yüksek seviyesinden başlamak üzere çevreyi en az kirleten dizel araçlara doğru işleyecek yasak 2025'te tüm dizel araçları kapsamış olacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:45
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