Fransa, Sudan'ın 5 milyar dolarlık borcunu siliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, demokratik geçiş sürecinde olan Sudan'ın 5 milyar dolarlık borcunun silineceğini açıkladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Sudan Konferansı'nın ardından konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, demokratik geçiş sürecinde olan Sudan'ı "borç yükünden" kurtarmak için Fransa'nın Sudan ile ilgili tüm borçlarını sileceğini duyurdu. Macron, "Sudan'ın yaklaşık 5 milyar dolarlık borcunu tamamen siliyoruz" ifadelerini kullanarak, amacının çok borçlu olan bu ülkenin sıkıntılardan kurtulmasına yardımcı olmak olduğunu belirtti.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise erken saatler yaptığı açıklamada, Fransa'nın Sudan'a Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan borçlarını ödeyebilmesi için 1,5 milyar dolar tutarında kredi vereceğini belirtmişti.

(Melike Yazır/ İHA)