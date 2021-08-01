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Fransa Süper Kupası Lille'in - Son Dakika

Fransa Süper Kupası Lille'in

01.08.2021 23:15
Fransa Süper Kupası Lille'in, System.String[]

Fransa Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 yenen Lille, kupayı müzesine götürdü.

Fransa Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 yenen Lille, kupayı müzesine götürdü.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Bloomfield Stadı'nda oynanan maçta Fransa Ligi'nin son şampiyonu Lille ile Fransa Kupası'nı kazanan PSG karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 45. dakikasında Xeka'nın attığı golle 1-0 öne geçen ve kalan bölümde skoru korumayı bilen Lille, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

PSG karşısında Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 79. dakikada Xeka'nın yerine oyuna girdi.

İsrail'in düzenlediği saldırılarda Filistin'e destek veren PSG'nin Faslı futbolcusu Achraf Hakimi, maç sırasında tribündeki taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

Paris Saint Germain, Fransa, Lille, PSG, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fransa Süper Kupası Lille'in - Son Dakika Spor


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