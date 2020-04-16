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Fransa Tabipler Birliği Macron'un kararına karşı çıktı: "Karar mantıksız"
6 saat önce
Fransa Tabipler Birliği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 11 Mayıs'ta okulları açma kararını "mantıksız" olarak yorumlayıp karşı çıktı.
Fransa Tabipler Birliği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 11 Mayıs'ta okulları açma kararını "mantıksız" olarak yorumlayıp karşı çıktı.
Fransa Tabipler Odası Başkanı Doktor Patrick Bouet, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 11 Mayıs'ta okulları açma kararını yorumladı. Fransa'da Covid-19 krizine karşı ilk kararın okulların kapatılması olduğunu ve bu kararın iki sebepten kaynaklandığını dile getiren Dr. Buet ilk sebebin çocukların sağlıklı taşıyıcı olma potansiyeli, ikinci sebebin ise çocukları sağlık ve hijyen kurallarına uydurmanın zor olduğunu söyledi. Okulların 11 Mayıs'ta tekrar açılacağını duyuran Macron'a tepki gösteren Buet "Risk yine aynıyken okulları açmak mantıksız" dedi. Hükümet kararlarının bilimsel mantık ve gerekçelere uyması gerektiğini söyleyen Tabipler Odası Başkanı karara karşı olduklarını duyurdu.
Öte yandan, Fransa'da bir aydır devam eden sokağa çıkma yasağının en az 11 Mayıs'a kadar uzatılması ve sonrasında da yine kısıtlamaların devam edecek olmasını olumlu değerlendiren Buet "Doğru bir karar" ifadelerini kullandı. - PARİS
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 04:24 Kaynak: İHA
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