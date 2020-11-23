Fransa tarihinde bir ilk: Sarkozy, yolsuzluk suçlamalarından ötürü mahkemeye çıkacak

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzluk ve nüfuzunu kullanarak çıkar sağlamak suçlamalarıyla hakkında açılan davada yargıç karşısına çıkacak. Fransa tarihinde ilk defa cumhurbaşkanlığı makamında bulunan birinin mahkemeye çıkması açısından bu dava bir ilk.

2007 ve 2012 yılları arasında Fransa'yı yöneten Sarkozy, partisi hakkında yürütülen mali soruşturma hakkında bilgi almak için bir yargıca rüşvet vermeye çalışmakla suçlanıyor.

Sarkozy'nin bugün mahkemeye çıkması gerekiyordu; ancak davanın kilit isimlerinden biri olan eski yargıç Gilbert Azibert'in sağlık kontrolünden geçmesi gerektiği için bugünkü duruşma ertelendi.

Davanın 10 Aralık'a kadar sürmesi bekleniyor.

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 2011 yılında kamu fonlarını yönlendirmek ve kamu güvenini istismar etmek suçlamalarından ötürü iki yıl geciktirilmiş hapis cezası almıştı.

Ancak Chirac, kötü sağlık durumundan ötürü mahkemeye çıkmamıştı.

Telefon konuşmaları dinlendi

Sarkozy hakkında Fransız yargı makamlarının yönelttiği çok sayıda suçlama var.

Bugün başlaması beklenen dava ise Sarkozy'nin seçim kampanyası dönemine kadar giden yolsuzluk suçlamalarını ele alacak.

Dava, Sarkozy'nin 2007 yılındaki seçim yarışını gizli bağışlarla yürüttüğü suçlamalarını araştıran soruşturma ile ilişkili.

Savcılık makamı, Sarkozy ve o dönemki avukatı Thierry Herzog'u bu soruşturmayla ilgili bilgi vermesi karşılığında Gilbert Azibert'e Monako'da prestijli bir görev teklif etmekle suçluyor.

Soruşturma kapsamında Sarkozy ve Thierry Herzog'un 2013-2014 yılları arasındaki telefon konuşmaları dinlendi.

Sarkozy ise Azibert'in Monako'daki bu göreve hiçbir zaman gelmediğini kanıt olarak göstererek iddiaları reddediyor.

Çok sayıda suçlama var

Sarkozy'ye yolsuzlukla ilişkili başka suçlamalar da yöneltiliyor.

Ekim 2013'te ise yargıçlar, Sarkozy'nin 2007 seçimi için L'Oreal'in varisi Liliane Bettencourt'tan yasa dışı ödemeler aldığı suçlamasını düşürmüştü.

Savcılar, Sarkozy'nin başkanlık kampanyası için Muammer Kaddafi'nin yönetimde olduğu 2007 yılında Libya'dan milyonlarca euro değerinde bağış aldığı iddiasını da ortaya atıyor.

2018 yılında Sarkozy, yolsuzluk, yasa dışı kampanya fonlaması ve kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlandı.

Geçen ay ise suç içeren bir komplonun üyesi olmakla suçlandı.

Bu suçlamalar da bir davanın açılmasına yol açabilir.

Sarkozy ise bütün bu suçlamaları reddediyor.

Başka bir dava kapsamında ise 2021 yılında da mahkemeye çıkacak.