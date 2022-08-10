Fransa'da binlerce hektarlık yeşil alanın yandığı Gironde'de yeni bir yangın başladı - Son Dakika
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Fransa'da binlerce hektarlık yeşil alanın yandığı Gironde'de yeni bir yangın başladı

10.08.2022 11:21
Fransa'da binlerce hektarlık yeşil alanın yandığı Gironde'de yeni bir yangın başladı

Fransa tarihinin en büyük yangınlarından birinin yaşandığı Gironde bölgesindeki Landiras'ta, büyük bir yangının başladığı ve en az 6 bin hektarlık alanın kül olduğu belirtildi.

Fransa tarihinin en büyük yangınlarından birinin yaşandığı Gironde bölgesindeki Landiras'ta, büyük bir yangının başladığı ve en az 6 bin hektarlık alanın kül olduğu belirtildi.

Le Parisien'in haberine göre, dün öğleden sonra ülkenin güneybatısındaki Hostens kasabası civarındaki çam ormanında yangın çıktı.

Yangında 6 bin hektar ormanlık alan yanarken, yangın söndürme uçaklarının yanı sıra 500 kadar itfaiyeci alevlerle mücadele ediyor.

Yetkililer yangının yayılması nedeniyle Hostens, Saint-Magne ve Belin-Beliet bölgelerindeki 3 bin 800 kişiyi tahliye etti.

Biri kamyon 4 aracın yandığı afette itfaiye ekiplerinin karşı ateş başlatma taktiğiyle yangını durdurmaya çalıştığı belirtiliyor.

12 Temmuz'da başlayan ve halen söndürülemeyen yangının yeni yangını tetiklediği ihtimali

Le Figaro'nun haberine göre, Gironde Valiliği, yeni yangının Landiras'ta 12 Temmuz'da başlayan ve halen kontrol altına alınamayan yangından kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.

Valilik, bölgede ikilim elverişsizliğinin yangınla mücadeleyi zorlaştırdığını bildirdi.

Landiras yangınında 14 binden fazla hektarlık alan kül olmuştu.

Öte yandan, dün bölgede küçük çapta birçok yangının çıktığı ve bazılarında alevlerin halen kontrol altına alınamadığı ifade ediliyor.

Dördüncü sıcak hava dalgasının yaşandığı ülkenin güney ve batısında 16 bölgede turuncu alarm durumuna geçildi.

30 gündür halen söndürülemeyen yangın

Gironde bölgesinde 12 Temmuz'da başlayan, yaklaşık 14 bin hektar alanın yandığı Landiras yangınının henüz kontrol altına alınmadığı ve alevlerin aktif halde olduğu kaydediliyor.

Ülke tarihinin en büyük yangınları arasında olduğu belirtilen afette, alevlerin başka yakın civarlara sıçrama riskinin olduğu belirtiliyor.

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Fransa'nın güneybatısındaki ormanlar alevlere teslim oldu! Binlerce kişi tahliye edildi Fransa'nın güneybatısındaki ormanlar alevlere teslim oldu! Binlerce kişi tahliye edildi Fransa'da Gironde yangınında dakikada 10 futbol sahasından büyük alan yanıyor Fransa'da Gironde yangınında dakikada 10 futbol sahasından büyük alan yanıyor
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Le Parisien, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da binlerce hektarlık yeşil alanın yandığı Gironde'de yeni bir yangın başladı - Son Dakika

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