Son Dakika Haberleri: Fransa teknoloji şirketlerinden yüzde 3 vergi alacak
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Fransa teknoloji şirketlerinden yüzde 3 vergi alacak

58 dakika önce

ÇOK uluslu küresel teknoloji şirketlerinin düşük vergi alan AB ülkelerinde ofisler açarak vergiden kaçınmalarını engellemeyi amaçlarken tasarı, küresel geliri 750 milyon Euro'nun üzerinde olan teknoloji şirketlerine, Fransa'dan kazandıkları gelirin yüzde 3'ünü vergi olarak ödeme...

Fransa teknoloji şirketlerinden yüzde 3 vergi alacak, System.String[]
ÇOK uluslu küresel teknoloji şirketlerinin düşük vergi alan AB ülkelerinde ofisler açarak vergiden kaçınmalarını engellemeyi amaçlarken tasarı, küresel geliri 750 milyon Euro'nun üzerinde olan teknoloji şirketlerine, Fransa'dan kazandıkları gelirin yüzde 3'ünü vergi olarak ödeme yükümlülüğü getiriyor. Tasarının gelecek hafta senatoda son onayı alması bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:12 
Avrupa Birliği, Fransa, Güncel
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