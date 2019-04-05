Son Dakika Haberleri: Fransa Teknoloji Şirketlerini Vergilendireceği Duyurdu

Fransa Teknoloji Şirketlerini Vergilendireceği Duyurdu

1 saat önce

– Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ülkenin büyük teknoloji şirketlerini vergilendirmeye "kararlı" olduğunu söyledi.

Fransa Teknoloji Şirketlerini Vergilendireceği Duyurdu, System.String[]
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ülkenin büyük teknoloji şirketlerini vergilendirmeye "kararlı" olduğunu söyledi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te Euro Bölgesi finans bakanları toplantısında konuşan Le Maire, söz konusu vergilerin yıllık 500 milyon euroya ulaşabileceğini belirtirken, söz konusu vergilerin çoğunluğu reklamcılık ve kullanıcı verisi satan, ve aralarında ABD merkezli Alphabet Inc, Amazon Inc, Facebook Inc ve Apple Inc şirketlerinin bulunduğu 30 teknoloji şirketini etkileyeceğini açıkladı. Le Maire, küresel vergi sisteminde "daha fazla adalet ve verimlilik" talebiyle bu kararın verildiğini vurguladı.

Avrupa Birliği, geçen ay teknoloji şirketlerine yönelik, bütün birliği kapsayan dijital vergilendirme uygulaması üzerinde anlaşamamıştı. AB'de faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine uygulanması planlanan yüzde 3.0'lük vergi, birlik genelinde 750 milyon euroya karşılık geliyor.

Fransa, geçen hafta dijital şirketlerden 200 milyon euro vergi almayı bekleyen Avusturya'nın ardından, teknoloji şirketlerini vergilendiren ikinci Avrupa ülkesi oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:15 Kaynak: DHA

Bruno Le Maire, Avrupa Birliği, Fransa, Ekonomi
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