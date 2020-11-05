Son dakika haber: Fransa, terör saldırılarını engellemek için sınırda güvenliği artıracak

Son dakika haberler: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sınırda güvenlik önlemlerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sınırda güvenlik önlemlerini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Fransa'da Nice kentinde bulunan Notre-Dame Kilisesi'nin yakınlarındaki bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, terör saldırılarını engellemek için sınırda güvenliği artıracalarını söyledi. Macron, Fransa ve İspanya arasındaki sınır bölgesini ziyaretinde, güvenliği güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirerek, sınır muhafızlarının sayısının 2 bin 400'den 4 bin 800'e çıkarılarak ikiye katlanacağını açıkladı. Macron, "Terörizmden gelen tehditler arttı çünkü" ifadesini kullandı. (İHA)

Son Dakika

Son Dakika! Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi

Kocaeli'de suçüstü yakalanan hırsız: Kontrol etmek için girdim, dağınıktı toparladım

Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu

İzmir depremi, tarihi olimpik stadı da vurdu

Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı

Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar

Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı

İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi