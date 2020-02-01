Fransa, Türk kadının vatandaşlık talebini eşinin 'Türkiye'ye siyasi bağlılığı' nedeniyle reddetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa, Türk kadının vatandaşlık talebini eşinin 'Türkiye'ye siyasi bağlılığı' nedeniyle reddetti - Son Dakika Dünya

Fransa, Türk kadının vatandaşlık talebini eşinin 'Türkiye'ye siyasi bağlılığı' nedeniyle reddetti

30 dakika önce

Fransa, uzun yıllardır ülkede yaşayan Şerife Büyük'ün vatandaşlık talebini, eşi Murat Büyük'ün "Türkiye'ye siyasi bağlılığı" gerekçesiyle reddetti.

Fransa, Türk kadının vatandaşlık talebini eşinin 'Türkiye'ye siyasi bağlılığı' nedeniyle reddetti, System.String[]

Fransa uzun yıllardır ülkede yaşayan Şerife Büyük'ün vatandaşlık talebininin eşi Murat Büyük'ün " Türkiye'ye siyasi bağlılığı" gerekçesiyle reddedildiği bildirildi.


Fransa'nın güneyindeki Dole semtinde yaşayan Murat Büyük'ten sonra eşi Büyük'ün Fransız vatandaşlığını alabilmek için yaptığı başvuru kabul edilmedi.

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Türkiye, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:07 
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