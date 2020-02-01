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Fransa, Türk kadının vatandaşlık talebini eşinin 'Türkiye'ye siyasi bağlılığı' nedeniyle reddetti
30 dakika önce
Fransa, uzun yıllardır ülkede yaşayan Şerife Büyük'ün vatandaşlık talebini, eşi Murat Büyük'ün "Türkiye'ye siyasi bağlılığı" gerekçesiyle reddetti.
Fransa uzun yıllardır ülkede yaşayan Şerife Büyük'ün vatandaşlık talebininin eşi Murat Büyük'ün " Türkiye'ye siyasi bağlılığı" gerekçesiyle reddedildiği bildirildi.
Fransa'nın güneyindeki Dole semtinde yaşayan Murat Büyük'ten sonra eşi Büyük'ün Fransız vatandaşlığını alabilmek için yaptığı başvuru kabul edilmedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:07
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