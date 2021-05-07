Fransa, Türkiye dahil 7 ülkeden gelen yolculara 10 gün karantina uygulayacak - Son Dakika

Fransa yarından itibaren Türkiye'nin de dahil olduğu 7 ülkeden gelen yolculara karantina uygulaması başlatacak.

Fransa 24 Nisan'dan bu yana Arjantin, Şili, Güney Afrika, Hindistan ve Brezilya'dan gelen yolculara 10 gün karantina uygulaması başlatmıştı. Fransa Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın sabah yayınlanacak bir kararla 00.00 itibariyle Fransa'ya, Türkiye, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan gelen yolcular için 10 gün karantina uygulaması getirilecek. Hafta sonu bu ülkelerden gelecek olan yolculara geçici olarak kolaylık ve iltimas gösterilebileceği de aktarıldı.

Yolcuların kararın uygulaması süresince uçuş gerçekleştirecekleri havacılık şirketine Fransa'daki karantina adreslerini beyan etmeler gerekeceği öğrenildi. Karantinaya girecek vatandaşların her gün saat 10 ila 12 arası dışarı çıkma iznine sahip olacağı, diğer zamanlarda yasaklara uymadıkları takdirde bin ila bin 500 avro arası ceza ödeyeceği bildirildi.

Böylelikle daha önce 5 ülkenin bulunduğu listeye Türkiye, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri de (BAE) eklenmiş oldu. - PARİS