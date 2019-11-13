Son Dakika Haberleri: Fransa Türkiye ile yakın diyalog kurmak istiyor
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Fransa Türkiye ile yakın diyalog kurmak istiyor

7 saat önce

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, Fransa'nın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum ve terör örgütü DEAŞ ile mücadele konularında Türkiye ile yakın diyalog kurmak istediğini belirtti.

Fransa Türkiye ile yakın diyalog kurmak istiyor, System.String[]

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, Fransa'nın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum ve terör örgütü DEAŞ ile mücadele konularında Türkiye ile yakın diyalog kurmak istediğini belirtti.

Mühll, Türkiye'den sınır dışı edilerek Fransa'ya gönderilecek DEAŞ'lı teröristlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Fransa, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum ve DEAŞ ile mücadele konularında Türkiye ile yakın diyalog kurmak istiyor." ifadelerini kullanan Mühll, DEAŞ'lı teröristlerin Fransa için olduğu gibi Türkiye için de önemli güvenlik konusu olduğunu kaydetti.

Mühll, DEAŞ'lı teröristlerin durumunun yarın Washington'da DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyonunun toplantısında gündeme geleceği bilgisini paylaştı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, Fransa ile Türkiye arasında teröristlerin sınır dışı edilmesine ilişkin bir anlaşma yapıldığına işaret ederek, Türkiye'nin Fransa'ya DEAŞ'lı teröristleri iade edeceğine ilişkin bilgisi olmadığını iddia etmişti.

Fransız basınında çıkan haberlerde, Türkiye'nin Fransa'ya 11 Fransız DEAŞ'lı teröristi iade edeceği belirtilmişti.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta açıkladığı doğrultuda yabancı terörist savaşçıların iadelerine başlandığını bildirmişti.

Türkiye, Suriye, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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