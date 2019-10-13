Son Dakika Haberleri: Fransa, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Fransa, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

Fransa, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

6 dakika önce

Fransa, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fransa, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fransa, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 11:17 Kaynak: İHA
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