Fransa, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı
6 dakika önce
Fransa, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 11:17 Kaynak: İHA
Fransa, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
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