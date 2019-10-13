Fransa-Türkiye maçına doğru - A Milli Takım son antrenmanını yaptı - SAINT
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, maçın oynanacağı Stade de France'de son antrenmanını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 10:25 Kaynak: AA
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, maçın oynanacağı Stade de France'de son antrenmanını yaptı.
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