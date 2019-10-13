Son Dakika Haberleri: Fransa-Türkiye maçına doğru - A Milli Takım son antrenmanını yaptı - SAINT
Son Dakika Spor Fransa-Türkiye maçına doğru - A Milli Takım son antrenmanını yaptı - SAINT

Fransa-Türkiye maçına doğru - A Milli Takım son antrenmanını yaptı - SAINT

56 dakika önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, maçın oynanacağı Stade de France'de son antrenmanını yaptı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, maçın oynanacağı Stade de France'de son antrenmanını yaptı.

Fransa-Türkiye maçına doğru - A Milli Takım son antrenmanını yaptı - SAINT

Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 10:25 Kaynak: AA
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