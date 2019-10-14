Son Dakika Haberleri: Fransa-Türkiye maçına doğru - Türk taraftarların coşkulu bekleyişi
Son Dakika Güncel Fransa-Türkiye maçına doğru - Türk taraftarların coşkulu bekleyişi

Fransa-Türkiye maçına doğru - Türk taraftarların coşkulu bekleyişi

50 dakika önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile karşılaşacak Türk Milli Takımı taraftarları stadın önünde takımlarına destek sloganları attı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile karşılaşacak Türk Milli Takımı taraftarları stadın önünde takımlarına destek sloganları attı.

Karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'a akın eden Türk taraftarları, dev Türk bayrakları eşliğinde coşkulu şekilde milli takımı tezahüratlarla destekledi.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan taraftalar, Türkiye'nın güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Fransa ile Türkiye arasında yapılacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

Fransa-Türkiye maçına doğru - Türk taraftarların coşkulu bekleyişi

Türkiye, Futbol, Avrupa, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:03 Kaynak: AA
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