Fransa-Türkiye maçına doğru - Türk taraftarların coşkulu bekleyişi

Fransa ile Türkiye arasında yapılacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan taraftalar, Türkiye 'nın güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı 'na destek verdi.

Karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'a akın eden Türk taraftarları, dev Türk bayrakları eşliğinde coşkulu şekilde milli takımı tezahüratlarla destekledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile karşılaşacak Türk Milli Takımı taraftarları stadın önünde takımlarına destek sloganları attı.

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