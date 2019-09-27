Son Dakika Haberleri: Fransa-Türkiye maçının biletleri tükendi
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Fransa-Türkiye maçının biletleri tükendi

1 saat önce

Saint-Denis'teki Stade de France'da 14 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak Fransa-Türkiye maçının satışa çıkan misafir tribün biletlerinin tamamı tükendi.

Fransa-Türkiye maçının biletleri tükendi, System.String[]

Saint-Denis'teki Stade de France'da 14 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak Fransa- Türkiye maçının satışa çıkan misafir tribün biletlerinin tamamı tükendi.


Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza eşsiz bir destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz.


A Milli Takım'ın yanında olacak tüm taraftarlarımızdan Stade de France'a biletleriyle birlikte aldıkları "Beyaz" formalarını giyerek gelmelerini bekliyoruz.

Türkiye, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:36 
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