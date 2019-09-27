Fransa-Türkiye maçının biletleri tükendi
1 saat önce
Saint-Denis'teki Stade de France'da 14 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak Fransa-Türkiye maçının satışa çıkan misafir tribün biletlerinin tamamı tükendi.
Saint-Denis'teki Stade de France'da 14 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak Fransa- Türkiye maçının satışa çıkan misafir tribün biletlerinin tamamı tükendi.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza eşsiz bir destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz.
A Milli Takım'ın yanında olacak tüm taraftarlarımızdan Stade de France'a biletleriyle birlikte aldıkları "Beyaz" formalarını giyerek gelmelerini bekliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:36
Volkswagen'den Türkiye açıklaması: Görüşmeler 2 hafta içinde tamamlanacak "Deprem kahini" Frank Hoogerbeets Türkçe tweet attı: Deprem bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz Fransa-Türkiye maçının misafir tribün biletleri tükendi Arsenal, Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil'i gönderiyor!