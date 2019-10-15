Son Dakika Haberleri: Fransa-Türkiye maçının Fransız basınında yankıları
Son Dakika Spor Fransa-Türkiye maçının Fransız basınında yankıları

Fransa-Türkiye maçının Fransız basınında yankıları

53 dakika önce

L'Equipe gazetesi, Deschamps'ın Ay-yıldızlı kaleci Mert Günok hakkındaki övgü dolu sözlerine vurgu yaptıLe Parisien: Grup lideri 1 ay sonraki Moldova maçında netleşecekLe Monde: Yaklaşık 40 bin Türk taraftar harika bir atmosfer yarattıEngin AKGÜRBÜZ - PARİS / DHAFransız basını, A Milli...

Fransa-Türkiye maçının Fransız basınında yankıları, System.String[]

L'Equipe gazetesi, Deschamps'ın Ay-yıldızlı kaleci Mert Günok hakkındaki övgü dolu sözlerine vurgu yaptı

Le Parisien: Grup lideri 1 ay sonraki Moldova maçında netleşecek

Le Monde: Yaklaşık 40 bin Türk taraftar harika bir atmosfer yarattı

Engin AKGÜRBÜZ - PARİS/ DHA

Fransız basını, A Milli Futbol Takımımızın, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile Paris'te 1-1 berabere kalmasına geniş yer ayırdı.

L'Equipe gazetesi, Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın Ay-yıldızlı kaleci Mert Günok hakkındaki, "Karşı tarafta dev bir kaleci olmasaydı istediğimiz sonucu alabilirdik" şeklindeki övgü dolu sözlerini okuyucularına aktardı.

Le Parisien gazetesi ise milli futbolcularımızın yaptığı asker selamını ön plana çıkartırken, grup liderinin de 1 ay sonraki Moldova maçında netleşeceğini vurguladı.

Öte yandan Fransa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Roxana Maracineanu, A Milli futbolcularımızın golden sonra yaptığı asker selamıyla ilgili UEFA'nın bir yaptırım uygulamasını talep eden ifadeler kullandı.

Le Monde gazetesi de, karşılaşmada herhangi bir gerginliğin yaşanmadığını ifade ederek, siyasetin stadın dışında kaldığını yazdı. Haberde ayrıca yaklaşık 40 bin Türk taraftarın statta harika bir atmosfer yarattığına değinildi.

Liberation gazetesi de Türk taraftarların, teknik direktör Şenol Güneş'in 'Futbolun güzelliği için iki takımı da alkışlayın' çağrısına uyduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gazete sayfalarından görüntüler

(LAR)


Mert Günok, Moldova, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:22 Kaynak: DHA
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