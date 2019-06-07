Son Dakika Haberleri: Fransa, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Haber

Fransa, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

52 dakika önce

Fransa Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın Konya'da Türkiye ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fransa Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın Konya'da Türkiye ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki antrenman yaklaşık bir saat sürdü.
Isınma hareketleri ve top çalışmasıyla başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde, Türkiye maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.
Öte yandan, bazı Fransız taraftarlar, tribünlerden antrenmanı izledi.
Türkiye-Fransa karşılaşması, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak.
Fransa, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:50 Kaynak: AA
Fransa milli futbol takımı, Konya, Fransa, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hobi olarak Akzambak yetiştirmeye başladı, taleplere yetişemiyor ABD Savunma Bakanı Shanahan, F-35 programıyla ilgili skandal kararı Hulusi Akar'a mektupla ilettiğini açıkladı Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: Delikanlı gibi Mesut Özil ile Amine Gülşe dünyaevine girdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 21:42:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]