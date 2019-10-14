Son Dakika Haberleri: Fransa, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Fransa, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

Fransa, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

25 dakika önce

Karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'ta teknik direktör Didier Deschamps yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Fransa, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'ta teknik direktör Didier Deschamps yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.


Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu belirtildi.


Sakatlığı bulunan Chelsea'nin orta saha oyuncusu N'Golo Kante, antrenmanda takımdan ayrı koşu yaptı.


Fransa-Türkiye mücadelesi, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Almanların tepki gösterdiği Enver Cenk Şahin: Paylaşımı kaldır dediler, kaldırmadım!
Lukas Podolski takım arıyor! Bursaspor taraftarından Mehmetçik'e destek! Volkan Demirel'in yeni görevi belli oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 02:30:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]