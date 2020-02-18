Fransa, Türkiye'nin de bulunduğu yabancı ülkelerin imam ve öğretmen göndermesine son verecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa, Türkiye'nin de bulunduğu yabancı ülkelerin imam ve öğretmen göndermesine son verecek - Son Dakika Dünya

Fransa, Türkiye'nin de bulunduğu yabancı ülkelerin imam ve öğretmen göndermesine son verecek

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "İslam'a dayalı bölücülükle mücadele" konuşmasında, giderek yurt dışından gelen imam uygulamasına son vereceklerini açıkladı. Ayrıca yabancı dil eğitimi için yurt dışından gelen öğrentmelere de son verilecek.

Fransa, Türkiye'nin de bulunduğu yabancı ülkelerin imam ve öğretmen göndermesine son verecek, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "İslam'a dayalı bölücülükle mücadele" konuşmasında, yurt dışından gelen imam uygulamasına son vereceklerini açıkladı. Ayrıca gelecek eğitim yılından itibaren yabancı dil eğitimi için yurt dışından gelen öğrentmeler de artık Fransa'da eğitim veremeyecek.


Bu karardan, Fransa'da çok sayıda camide görev yapan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı imamların ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Türkçe ve Türk Kültürü öğretmenlerinin etkilenmesi bekleniyor.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:04 
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