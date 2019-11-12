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Fransa Türkiye'nin iade etmek istediği 11 IŞİD zanlısını kabul edecek
6 saat önce
Fransa, Türkiye'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üyesi iddiasıyla yakalananları sınır dışı etmesinin ardından Fransız vatandaşı 11 şüpheliyi kabul edeceğini duyurdu.
Fransa, Türkiye'nin Irak- Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üyesi iddiasıyla yakalananları sınır dışı etmesinin ardından, Fransız vatandaşı olan 11 şüpheliyi kabul edeceğini duyurdu. Açıklama Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'den geldi.
Suriye'de Kürt güçlerinin kontrolündeki bölgelerde, 60'ı savaşçı olmak üzere 400 ila 500 vatandaşı bulunan Fransa, daha önce örgüte üye olanların ülkeye girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:16
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