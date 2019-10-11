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Son Dakika Dünya Fransa: Türkiye'ye yönelik AB yaptırımları masada

Fransa: Türkiye'ye yönelik AB yaptırımları masada

40 dakika önce

Fransa'nın Avrupa Birliği İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı, gelecek hafta düzenlenecek zirvede Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki harekatı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırımların görüşüleceğini açıkladı.

Fransa: Türkiye'ye yönelik AB yaptırımları masada, System.String[]

Fransa'nın Avrupa Birliği İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı, gelecek hafta düzenlenecek zirvede Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki harekatı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırımların görüşüleceğini açıkladı.Fransa, Avrupa Birliği'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna harekat düzenleyen Türkiye'ye yaptırım uygulayabileceğini açıkladı. Fransa'nın Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Amelie de Montchalin, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, "Tabii ki cezai önlemler masada duruyor" şeklinde konuştu.


Montchalin konunun, gelecek hafta yapılacak AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde görüşüleceğini belirtti. Fransız bakan, "Siviller, bağımsız Suriye güçleri ve bölgenin istikrarı üzerinde şok etkisi yaratan bir durum karşısında çaresizce oturup beklemeyeceğiz" dedi.


İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya'nın talebi üzerine acil olarak toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Perşembe günü Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği "Barış Pınarı Harekatını" görüştü. Görüşmeden ortak bir bildiri çıkmazken, AB'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki 5 üye ülkesi adına yapılan açıklamada "Türkiye'nin askeri operasyona derhal son vermesi" talep edildi.


AFP,Reuters/MY,GA


(c)

Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye, Fransa, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:37 
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