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Fransa, Türkiye'yi turuncu listeden kırmızı listeye ekledi - Son Dakika

Fransa, Türkiye'yi turuncu listeden kırmızı listeye ekledi

27.08.2021 14:34
Fransa, Türkiye'yi turuncu listeden kırmızı listeye ekledi, System.String[]

Fransa, Covid-19 seyahat kısıtlamaları doğrultusunda yaptığı son güncelleme ile Türkiye'yi turuncu listeden kırmızı listeye ekledi.

Fransa, Covid-19 seyahat kısıtlamaları doğrultusunda yaptığı son güncelleme ile Türkiye'yi turuncu listeden kırmızı listeye ekledi. Fransa'nın Türkiye'yi neden kırmızı listeye aldığı konusunda açıklamalarda bulunan Türkiye Paris Büyükelçisi Refik Ali Onaner ise, "Kırmızı listeye alma kararı, Türkiye'den Fransa'ya geldikten sonra pozitif çıkan hasta sayısındaki önemli artıştan kaynaklanıyor" dedi.

Türkiye'de devam eden korona virüs aşılama çalışmalarına karşın, artan vaka sayıları Avrupa ülkelerinde seyahat kısıtlaması göstereceği ülkeleri gözden geçirmelerine sebep oldu. Fransa ise, vaka sayıları 20 binlere yaklaşan Türkiye'yi turuncu listeden kırmızı listeye aldı. Fransız makamlarının, Türkiye'deki aşılama, vaka ve ölüm sayılarını dikkatli bir şekilde incelediklerine değinen Türkiye Paris Büyükelçisi Refik Ali Onaner, son günlerde Fransa'da pozitif çıkan hastalar arasında geçen 15 gün içerisinde Türkiye'de bulunanların sayısında ciddi bir artış olduğunu, Türkiye'nin bu sebepten dolayı kırmızı listeye alındığını söyledi.

"Vakalarda Türkiye'den gelenlerde ciddi bir artış görüldü"

Fransa'nın Türkiye'yi neden tekrar kırmızı listeye aldığına değinen Paris Büyükelçisi Onaner, "Fransa, daha öncede Türkiye'yi kırmızı listeye almıştı. Türkiye'deki vaka sayıları ve Türkiye'den Fransa'ya gelen yolcular arasında pozitif çıkanlar dikkate alınıyor listeler oluşurken. Biz daha önce Türkiye'de aldığımız önlemler ile Türkiye'nin turuncu listeye alınmasını sağlamıştık. Son dönemde Türkiye'de günlük hasta sayısı ile yeni hastalananların sayısının artmalarını Fransız tarafı takip ediyordu. Kırmızı listeye alma kararı, asıl Türkiye'den gelen ve Fransa'ya geldikten sonra pozitif çıkan hasta sayısındaki önemli artıştan kaynaklanıyor. Son dönemde belki Türkiye'ye tatile giden çifte vatandaşların dönüşü, nedeni ile veya başka nedenlerle son dönemlerde Fransız makamları şunu tespit ettiler. Son dönemde Fransa'da pozitif çıkan hastalar arasında geçtiğimiz 15 gün içerisinde Türkiye'de bulunmuş olanların oranında yüksek bir artış görüldü. Buna bağlı olarak bu kararı aldılar" diye konuştu.

"Nedenlerini araştıracağız"

Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmak için çalışacaklarını belirten Büyükelçi Onaner, "Biz daha önce olduğu gibi, Türkiye'deki bilgileri Fransız tarafına aktarmaya devam edeceğiz. Eğer Türkiye'den Fransa'ya gelenlerde pozitif çıkma oranı yüksekse bunun nedenlerini arayacağız. Türkiye'de bir yolcu uçağa binerken PCR testi yaptırıyor ve uçağa binerken hasta olmadığı var sayılıyor. Türkiye'den ayrılırken hasta olmadığı var sayılan bir kişinin, Fransa'ya geldiğinde pozitif çıkıyorsa bunun nedenlerini araştırıp buna çözüm getirmemiz lazım. Biz yine daha önce yaptığımız gibi çalışıp, kırmızı liste uygulamasına gerek kalmamasına çalışacağız" şeklinde konuştu.

"İngiltere'deki gibi Türkiye'den dönüşte ücretli otel karantinası yok"

Türkiye'den Fransa'ya dönecek olan vatandaşlara uygulanacak karantina süresinden bahseden Onaner, "Fransa'nın karantina uygulamaları, kırmızı listeye bağlı olan önlemleri İngiltere'den farklı. Türkiye'den Fransa'ya dönüşlerde vatandaşlar, kendi evlerinde kalabilirler ama sokağa çıkmaları karantina süresince yasak oluyor. Fransız makamları, bunun kontrolünü yapıyor. Kurala uymayıp sokağa çıkarsa da bunun belirli bir cezası var. Maddi boyutunu düşünürsek, Fransa'ya bu şartlarda dönecek birisi kendi evinde ilave bir masrafa ihtiyaç duymadan karantinasını geçirebilir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Fransa, Türkiye'yi turuncu listeden kırmızı listeye ekledi

Koronavirüs, Türkiye, Fransa, Paris, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fransa, Türkiye'yi turuncu listeden kırmızı listeye ekledi - Son Dakika


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