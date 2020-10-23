Fransız televizyon kanalı TF1 kanalı, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu bölgedeki sivilleri yaptığı röportajı yayınladı. Haberin yayınlanmasıyla yanıltıcı bilgilerle Fransa'da provokasyonlara devam Ermeni lobisi TV kanalına tehdit mesajı gönderdi.
Fransız televizyon kanalı TF1 kanalı, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu bölgedeki sivillerle yaptığı röportajları yayınladı. TF1 kanalının muhabiri Liseron Budul, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri hedef aldığı bölgede sivillerle yaptığı röportaja yer verdi. TF1 muhabiri Budul'a konuşan Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun silahlarını bırakarak cepheden kaçtığını ifade etti.Haberde, cephe hattına yakın yerleşim yerlerinde Ermenistan'ın sivilleri hedef almasının ardından yaşadıkları zorluklar dile getirildi.
ERMENİ LOBİSİNDEN KANALA TEHDİT MESAJI
TF1'in televizyonda yayınlanan üç dakikalık haberinde Ermenistan'ın verdiği zarar gözler önüne serildi. Ermeni lobisi üyeleri, sosyal ağlarda TF1 TV kanalı hakkında aşağılayıcı sözler söyleyerek tehdit mesajları gönderdi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Fransa TV kanalından Ermeni lobisine büyük darbe - Son Dakika